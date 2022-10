Prefeitura de Sete Lagoas divulga escala de pagamento de fim do ano dos servidores

Cronograma inclui salários de outubro, novembro e dezembro, 13º e acertos rescisórios do funcionalismo

Pelo quarto ano seguido Sete Lagoas terá um fim de ano de economia aquecida. Mais esta garantia veio com a informação divulgada nesta quinta-feira, 20, pelo prefeito Duílio de Castro, juntamente com os vereadores de sua base de apoio na Câmara Municipal. O prefeito revelou um cronograma de pagamento de servidores municipais para os próximos dois meses que vai permitir a circulação de aproximadamente R$ 160 milhões na economia local entre salários, 13º salário e acertos rescisórios.

A divulgação antecede o Dia do Servidor Público, celebrado na próxima sexta-feira, 28, quando será ponto facultativo na administração pública municipal. Assim, o salário de outubro será pago um dia antes, na quinta, dia 27, para que o servidor tenha um recesso prolongado com dinheiro no bolso. Esta será a 32ª vez que a gestão paga os vencimentos do mês de todos os servidores de maneira antecipada.

“Agradeço à nossa base de apoio na Câmara Municipal. São 13 vereadores que acreditam em nossa administração, acreditam que o funcionário público é uma das prioridades do nosso governo e que essa injeção de recursos vai aquecer a economia local, gerar emprego e renda e fazer com que nossa cidade esteja em festa”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

A escala de pagamentos é abrangente e marca, por exemplo, o depósito dos salários de novembro no dia 30/11 e de dezembro no dia 28/12. Já o 13º salário está agendado para o dia 9 de dezembro, garantindo um Natal de economia aquecida na cidade. “Queremos que Sete Lagoas esteja em festa. Vamos inaugurar em breve a iluminação de natal, ainda mais bonita que a do ano passado, e trazer mais alegria para a cidade nesse final de ano”, completou o prefeito.

As boas notícias vão muito além dos salários mensais e do 13º salário. A Prefeitura também marcou para o dia 23 de novembro o pagamento de todos os acertos rescisórios restantes, iniciado em 2020 pela atual gestão.

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2022

27/10 – SALÁRIO DE OUTUBRO

23/11 – RESTANTE DOS ACERTOS RESCISÓRIOS

30/11 – SALÁRIO DE NOVEMBRO

09/12 – 13º SALÁRIO INTEGRAL

28/12 – SALÁRIO DE DEZEMBRO