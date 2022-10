Com foco em diversidade e inclusão, Ambev recruta novos fornecedores em Sete Lagoas

Com o objetivo de estimular o crescimento no entorno de sua operação e incentivar os negócios locais, a Ambev está em busca de micro e pequenos empreendedores mineiros. Na próxima quarta-feira (26), a companhia vai realizar uma rodada de negócios para recrutar fornecedores da região de Sete Lagoas (MG), em sua Fábrica de Latas. A iniciativa também faz parte do compromisso de fomentar e inclusão no seu ecossistema de parceiros, por isso, serão priorizados profissionais LGBTIAP+, mulheres, negros e indígenas.

Os empreendedores que participarem terão a oportunidade de se conectar com o time de compras da Ambev e apresentar suas soluções oferecidas, que podem ser de diversas áreas, desde que estejam alinhadas às operações da companhia (refrigeração, peças de manutenção, materiais de ferro e aço, limpeza, entre outros).

A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo link https://forms.office.com/r/7ahphJNQ4n até o dia 24 de outubro. O encontro está marcado para acontecer em 26 de outubro, a partir das 14h. A Fábrica de Latas de Sete Lagoas da Ambev está localizada na Rodovia 238 KM 72,5 – Jardim Primavera 2.