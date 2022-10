Passando a Limpo aborda ações de prevenção frente ao período chuvoso

O período chuvoso se aproxima e os diversos setores públicos de Sete Lagoas já se preparam para as ocorrências comuns e emergências que possam surgir. Com isso, o programa Passando a Limpo desta sexta (21) receberá o comandante da Guarda Civil Municipal Sérgio Andrade de Carvalho Júnior.

Ingresso na corpração em 2003, Sérgio é pós-graduado em Inteligência Policial e Gestão de Segurança Pública, com diversas atuações de destaque e reconhecido em diversos órgãos, como o Exército Brasileiro e a Polícia Militar. Alçado como comandante da GCM em 2019, promoveu a estruturação dos espaços físicos e da organização de grupamentos ainda inéditos, como o ambiental e o canil.

Nos útimos anos, Sérgio acumulou também a Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil de Sete Lagoas. Em sua gestão, houve o mapeamento de todas as áreas de risco e alagamento em Sete Lagoas, além da organização de campanhas de arrecadação de donativos para sinistros na cidade e região, como Jequitibá.

Passando a Limpo

