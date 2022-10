Prefeitura de Sete Lagoas capacita servidores em programa de doação legal de recém-nascidos para adoção

Defensora Pública da Criança e do Adolescente de Sete Lagoas garante que a doação legal é um direito da mulher, que deve ser respeitado.

O auditório do Unifemm recebeu, na manhã desta quarta-feira, 19 de outubro, capacitação do Programa Marianas de doação voluntária para adoção de recém nascidos. O treinamento, promovido pela Defensoria Pública dos Direitos da Criança e do Adolescente de Sete Lagoas, em parceria com a Prefeitura, envolveu servidores da saúde e da educação do município.

O prefeito Duílio de Castro reforçou a importância e a legalidade do projeto. “As mães podem entregar voluntariamente para adoção as suas crianças, aquelas mães que muitas vezes estão passando por um momento difícil, de saúde, mental, financeiro, e que não têm a capacidade de cuidar de uma criança. Não podemos negar o direito dessa criança à saúde, à educação, a uma família. Por isso estamos capacitando nossos agentes para que eles possam estar preparados para orientar essas mães, tudo dentro da lei”, reforçou o prefeito.

A Defensora Pública da Criança e do Adolescente de Sete Lagoas, Daniele Soares dos Santos, garante que a doação legal é um direito da mulher, que deve ser respeitado. “É muito importante essa capacitação para que os profissionais possam atender essas mulheres sem constrangimentos, respeitando sua decisão e sabendo para qual órgão competente encaminhar para o devido atendimento. Isso salva vidas e as mulheres precisam saber seus direitos previstos em lei”, explicou a defensora.

Mulheres com interesse em entregar sua criança recém-nascida para adoção podem procurar qualquer unidade de saúde ou de Assistência Social do município, além da maternidade do Hospital Nossa Senhora das Graças, Conselhos Tutelares, Ministério Público ou Defensoria Pública.

Informações:

Telefone: (31) 3779-5934 | 3779-5953 | 3779-5923

E-mails: sla.psicologia@tjmg.jus.br | programamarianas@gmail.com

Instagram: @programamarianas

https://youtu.be/SeqN95brCJ0