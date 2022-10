Motorista será indenizado após atropelar e matar homem em Juíz de Fora

Motorista será indenizado após atropelar e matar homem que se jogou embaixo do veículo em Juiz de Fora

A Justiça do Trabalho determinou o pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30 mil, para o motorista de ônibus que desenvolveu depressão após acidente que resultou na morte de um pedestre durante uma viagem de Juiz de Fora para Matias Barbosa, na Zona da Mata mineira. Testemunha confirmou, no registro de ocorrência policial, que viu o homem atravessar a rua e se jogar embaixo do eixo traseiro do veículo, morrendo no local. Conforme o trabalhador, um mês depois da tragédia, ele foi dispensado sem justa causa. Explicou que passou a sofrer de transtorno de estresse pós-traumático (depressão), doença psíquica, que, segundo ele, vem afetando o comportamento e impedindo-o de exercer a profissão. Relatou ainda que vem usando medicamentos controlados e faz tratamento psiquiátrico desde a época do acidente. A 5ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora afastou a indenização, mas o trabalhador, recorreu da decisão e a Primeira Turma do TRT-MG, por unanimidade, garantiu as indenizações pleiteadas. Para a desembargadora relatora Adriana Goulart de Sena Orsini há evidente nexo de concausalidade, embora, na conclusão dos peritos, o quadro de transtorno depressivo acometido pelo motorista não possua relação com o trabalho desempenhado. A relatora frisou que não se pode desconsiderar, “sobretudo, porque estados depressivos de natureza persistente têm condições multifatoriais para o desencadeamento”. E a situação narrada contribuiu para o agravamento do estado de sofrimento mental do trabalhador. Há neste caso recurso pendente de decisão.

