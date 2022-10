De acordo com a corporação, a investigação teve início após ferramentas de inteligências identificarem pagamentos indevidos e a operação visa “identificar a atuação de organizações criminosas e conjuntos de fraudes com denominadores comuns (fraudes estruturadas)”.

“O objetivo é desestruturar ações que causam graves malefícios ao programa assistencial e, por consequência, atingem à toda a parcela da população que necessita dos valores”, completa a PF.

O esquema criminoso foi identificado pela Base Nacional de Fraudes ao Auxílio Emergencial (BNFAE), que é mantida pela Coordenação Geral de Repressão a Crimes Fazendários da PF. As fraudes no pagamento do auxílio foram identificadas e confirmadas pela Caixa Econômica Federal, que comunicou as irregularidades à polícia.

