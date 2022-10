“Olho Vivo”leva a PM recapturar mais um foragido da justiça em Sete Lagoas

Durante patrulhamento militares receberam alinformações da *Sala de Operações do 25 BPM* visualizado pelo serviço de “Olho Vivo” que um indivíduo estava em atitude suspeita próximo da rodoviária e que tal indivíduo estava pegando algum objeto próximo de umas plantas.

As viaturas deslocaram até o local e o indivíduo suspeito teria entrado em um bar ao ser abordado não foi encontrado nada de ilícito Ao ser perguntado sobre seus dados para consulta ao sistema informatizado da PMMG, tal indivíduo passou o nome do irmão dele que havia falecido no ano de 2013.

Ao ser relatado ao indivíduo sobre a divergência no nome, este informou seu nome correto e restou constatado que havia um mandado de prisão em desfavor do indivíduo. O mesmo é autor de vários tráficos de drogas e diversos furtos na área central de Sete Lagoas.

F. M. B. de 43 anos foi preso e conduzido a Delegacia da Polícia Civil.

Com Polícia Militar