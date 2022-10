Martinez segue fora e atacante pode voltar contra o Flamengo

Para a próxima partida, contra o flamengo, no Independência, o técnico Vagner Mancini poderá ter quase todos os jogadores à disposição

O América faz nesta quinta-feira (20), o terceiro dia de preparação para o duelo contra o Flamengo, no Independência, às 19h, pela 32ª rodada do Brasileirão. Para a partida, o técnico Vagner Mancini terá ao menos um desfalque certo. Trata-se do meia Martinez, que segue em tratamento no departamento médico.

Martinez se machucou contra o Botafogo, pelo Brasileirão, há mais de um mês, no dia 11 de setembro, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Desde então, o argentino ficou fora de seis partidas. Não atuou nos duelos contra Corinthians, Cuiabá, Ceará, São Paulo, Fluminense e Fortaleza.

O atacante Everaldo ainda é dúvida. Um pouco antes do jogo contra o Tricolor do Pici, o jogador foi vetado da partida após sofrer uma fisgada na posterior da coxa direita. O atacante está em tratamento e o treinador americano espera tê-lo recuperado diante do Flamengo.

Por outro lado, o lateral direito Raúl Cáceres, ausente há três partidas após de machucar contra o Cuiabá, deve ser a principal novidade na direita. Principalmente, contra o Leão do Pici, o alviverde sofreu muito com a ausência do lateral. Na ocasião, o zagueiro Luan Patrick foi improvisado no setor, mas, não conseguiu atuar bem.

Já o volante Lucas Kal está sendo observado ao longo da semana, mas, deve jogar.diante do Urubu. O jogador tomou uma pancada no rosto e foi liberado do DM no final da semana passada. Desde então, vem treinando com uma proteção no rosto e por precaução, Mancini decidiu deixá-lo de fora contra o Fortaleza.

