Em reta final, Galo tem quase metade dos pontos do Brasileiro 2021

Faltam apenas seis rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro e o atual campeão não conseguiu chegar aos pés dos números da edição anterior

Praticamente a mesma equipe e, há quase três meses com o mesmo treinador, mas sem a mesma eficiência. Assim se apresenta o Atlético na reta final do Campeonato Brasileiro 2021. Com números bem abaixo do esperado do time multicampeão na temporada passada, o Galo tenta aproveitar as últimas rodadas para se recuperar e conquistar uma vaga na Libertadores 2023.

Na sétima posição com 47 pontos, o Galo chega à 33ª rodada do Brasileiro 2022 com quase metade do que conquistou em 2021, quando foi campeão. O Atlético fechou o ano com 84 pontos, sendo 26 vitórias, seis empates e apenas seis derrotas – a maioria delas no início do torneio, quando a equipe ainda tentava engrenar.

Trajetória

No ano passado, o Atlético chegou à liderança na 14ª rodada e ficou até o fim da competição, conquistando o título justamente na 32ª rodada (mas o jogo só aconteceu em dezembro, porque havia sido adiado). Já neste ano, o Galo estacionou na sétima posição, segue por lá há 13 rodadas, fora da zona de classificação à Libertadores.

Até a 32ª rodada do Brasileirão 2021 o Galo havia conquistado 71 pontos com 22 vitórias, cinco empates e cinco derrotas. O time de Cuca marcou, até a 32ª, 53 gols e sofreu 24. Em 2022, são 47 pontos marcados, 12 vitórias, 11 empates e nove derrotas. São 38 gols marcados e 33 sofridos, o que demonstra a dificuldade do Atlético em ser superior ao adversário neste ano.

Justificativa

Ninguém consegue explicar o que, de fato, aconteceu com a equipe após os três títulos conquistados. Além da saída do técnico Cuca – que pediu demissão quando já estava de férias -, o Galo perdeu poucos jogadores do elenco, e apenas peças que não eram consideradas titulares mais.

Para Allan, volante do Atlético, a comparação entre as duas temporadas do time já ficou até repetitiva. Para o jogador, não falta esforço do elenco em busca dos resultados. A dificuldade do Galo em vencer as partidas, mesmo sendo mais superior no número de finalizações, precisa ser resolvida logo.

“Eu sempre brinco. Agora ficou uma coisa chata dar entrevista, não porque eu não gosto, mas a gente vem aqui e sempre fala as mesmas coisas. Acaba sendo repetitivo e parece que a gente está de deboche e falando alguma coisa que não é verdade, mas a gente vem treinando bastante. É difícil. Não dá para falar como reverter as finalizações em gols. Uma hora a bola tem que entrar. Ela não vai ser insistente em todos os jogos”, disse Allan.

otempo.com.br