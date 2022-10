Conheça Gabriel Mesquita, goleiro que deve substituir Cabral na meta do Cruzeiro

Pela primeira vez neste Campeonato Brasileiro Série B, o Cruzeiro não terá em campo o goleiro Rafael Cabral – ele recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 1 a 0 para o Guarani, na noite dessa terça-feira (18), no Mineirão. Com isso, Gabriel Mesquita, seu substituto imediato, deverá ser o titular no jogo diante do Grêmio Novorizontino, na quinta-feira da próxima semana, dia 27, às 19h, no estádio Jorjão.

Gabriel José Ferreira Mesquita tem 24 anos e nasceu em Maceió, capital de Alagoas. Com 1,97 metro de altura, tem 11 centímetros a mais que o concorrente da posição, que disputou as 36 partidas da Raposa na competição, todas como titular e foi uma das peças-chave para o acesso à Série A e título.

Mesquita foi revelado pelo Athletico em 2018, onde ficou até 2020 e não disputou uma partida sequer no profissional, principalmente pela qualidade de Santos, hoje no Flamengo. Foi emprestado ao Guarani, onde teve mais oportunidades, sendo comprado pelo clube paulista no ano passado, quando conquistou a titularidade na segunda divisão nacional.

No entanto, na segunda metade da temporada perdeu espaço, conquistado por Rafael Martins. Permanência no banco se estendeu para o início de 2022, quando não entrou em campo nem pelo Campeonato Paulista.

Em abril deste ano, foi anunciado pelo Cruzeiro para compor o elenco e ser uma sombra para Cabral, ao lado de Denyvis, oriundo das categorias de base e que obteve duas chances de Paulo Pezzolano, ambas no Campeonato Mineiro, em vitórias por 3 a 0 sobre Tombense e URT. Na época, também havia o Gabriel Brazão, que posteriormente se lesionou gravemente e voltou para a Internazionale.

Em maio, Gabriel Mesquita, camisa 27 no elenco celeste, concedeu a sua única entrevista coletiva até o momento. Na oportunidade, ele elogiou o trabalho do preparador de goleiros André Croda e falou sobre a espera por mostrar seu trabalho. “O Rafael Cabral é um grande goleiro. É trabalhar e ter paciência pela oportunidade”, disse.

O goleiro tem contrato até dezembro de 2023.

Suspensão de Cabral

O arqueiro foi advertido pelo árbitro Wagner do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro, por atrasar a reposição de bola, isso ainda no primeiro tempo, no duelo perante o Bugre. Seus outros cartões foram nas partidas diante do Londrina, dia 27 de abril, e CSA, em 21 de julho.

O técnico Pezzolano não viu sentido na punição. “Aos 15 minutos, acontece um amarelo a Rafael Cabral por fazer tempo. Nós, no Mineirão, fazendo tempo num 0 a 0? Algo estranho está acontecendo”, contestou em entrevista coletiva.

otempo.com.br