Confira os destaques da coluna Tempo Esportivo desta quarta (19)

1º Tempo

Será que ainda dá tempo? Ao direcionar a culpa pelo momento do Atlético no Brasileiro para todos, o técnico Cuca admitiu que o returno do Galo na competição é ruim. São apenas 15 pontos em 13 rodadas. Na derrota para o Flamengo, chegou a 38,46% de aproveitamento. Venceu 4 partidas, com 3 empates e 6 derrotas.

Faltam seis jogos para fechar a competição. A missão do Galo é se classificar à Copa Libertadores 2023. Vê o sétimo lugar sob forte ameaça direta do Fortaleza, próximo rival. E, o aproveitamento atual do returno é o segundo pior da história do clube na era dos pontos corridos.

O Galo irá enfrentar Fortaleza, São Paulo e Corinthians fora de casa e Juventude, Botafogo e Cuiabá em Belo Horizonte, nestas 06 rodadas finais da competição.

Em 2019, o Atlético fechou a segunda metade da Série A com 21 pontos em 57 possíveis – 36,8%. Foi um ano marcado pela eliminação na semifinal da Copa Sul-Americana. Terminou no Brasileiro apenas na 13ª colocação. Chegou a perder sete partidas seguidas.

Os melhores returnos do Atlético foram 2021 e 2020, quando foi campeão e terceiro colocado, respectivamente, com 42 pontos e 36 pontos.

2º Tempo

Num cenário previsível, o Cruzeiro deu sinais de que, realmente, esgotou todos os motivos para se motivar. O último deles era manter a invencibilidade no Mineirão. Não tem mais com a derrota sofrida para o Guarani. Compreensível para quem ganhou, com tanta antecedência, o título da Série B. No pós-jogo, foi aberto oficialmente, pelas palavras de Pezzolano, o período de mudanças no elenco, com vistas a 2023.

Segundo Pezzolano, atletas do elenco já têm a resposta se ficam ou deixarão a Toca da Raposa no próximo ano. Com as palavras do treinador, é possível entender os motivos de que as atuações não tem sido as mesmas desde a conquista do título. Até mesmo o técnico uruguaio tem sido compreensível com o momento.

O comandante celeste deverá fazer mudanças profundas, junto com a diretoria do Cruzeiro, no elenco para a temporada 2023. O patamar será outro. E o treinador, anteriormente, admitiu que o elenco atual brigaria para não cair na Série A. Até por isso, o time celeste vai ao mercado se reforçar.

Os últimos compromissos do Cruzeiro pela Série B serão contra o Novorizontino, no dia 27 de outubro, fora de casa, e diante do CSA, em Belo Horizonte, no dia 06 de novembro.