11ª Cia PM Ind completa 7 anos de história nesta quarta (19)

Nesta quarta-feira, a 11ª Cia PM ind completa 7 anos de história e comemorou esta data com uma solenidade na sede da Unidade em Pedro Leopoldo.

A solenidade contou com a presença do Comandante da 19ª Região de Polícia Militar Coronel Murilo César, Comandante da 11ª Cia PM Ind Tenente Coronel Flávio Almeida, Chefe do Estado Maior da 19ª Região de Polícia Militar Tenente Coronel Carlos Eduardo, Comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar Tenente Coronel Onézio e o Subcomandante do 25º Batalhão de Polícia Militar Major Soares dentre diversos outros militares presentes.

Devido à proximidade com a Capital Mineira, com o Aeroporto de Confins, além da tradição de festividades de grande porte, bem como abranger grande extensão da Rodovia 424 foi necessário a criação da 11ª Cia PM Ind no dia 19 de Outubro de 2015, comemorando hoje 7 anos de história.

No ano passado, a Unidade ocupou o 3º lugar em redução de crimes violentos entre todas as Unidades da PMMG e vem conquistando cada vez mais reduções criminais nas cidades de sua abrangência: Pedro Leopoldo, Matozinhos, Capim Branco e Prudente de Morais.

