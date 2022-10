Prefeitura decreta ponto facultativo no serviço público municipal dias 28 de outubro e 14 de novembro

Decreto se baseia na Lei Complementar nº 192/2016 e na Lei Federal nº 10.607/2002.

Em virtude do Dia do Servidor Público, comemorado no dia 28 de outubro, o Diário Oficial do Município da última segunda-feira (17), publicou o Decreto Nº 6.871/2022, que declara ponto facultativo nas repartições da administração pública municipal no próximo dia 28 de outubro, sexta-feira. A publicação se baseia no artigo 218 da Lei Complementar nº 192/2016, que estabelece que o Dia do Servidor Público.

O decreto aproveita ainda para decretar ponto facultativo no serviço municipal também no dia 14 de novembro, segunda-feira, em função do feriado nacional do Dia da Proclamação da República, 15 de novembro, terça-feira, conforme a Lei Federal nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002, que dispõe sobre os feriados nacionais. Não fazem parte do ponto facultativo os serviços julgados indispensáveis e essenciais, especialmente os serviços de atendimento à saúde da população.

O decreto pode ser acessado em https://www.setelagoas.mg.gov. br/abrir_arquivo.aspx?cdLocal= 12&arquivo={02DAD6BE-6B2B- 65BB-ED06-A38AE52BCBE8}.pdf