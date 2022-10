Empresa terá que indenizar empregada por causa de WhatsApp

Empresa terá que indenizar empregada que teve conversas particulares do “WhatsApp” divulgadas em reunião

A empregada que teve conversas particulares do “WhatsApp” divulgadas em reunião da empresa, depois da rescisão contratual, deverá receber indenização de R$6mil, por danos morais.

A decisão é da Segunda Turma do TRT-MG que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso da empresa, do ramo de estética. Após o desligamento da trabalhadora, o sócio da empresa teve acesso às conversas privadas da ex-empregada, por meio do aplicativo “Whatsapp Web”, que permaneceu logadono computador da empresa.

Essas conversas, cujos “prints” foram apresentados ao juízo, ocorreram entre a profissional e uma colega de trabalho e continham insinuações sobre um possível romance extraconjugal entre o sócio e outra empregada.

Em depoimento prestado na qualidade de informante, a colega de trabalho afirmou que o sócio da empresa, quando tomou ciência do conteúdo das mensagens, convocou uma reunião para esclarecer os fatos, ocasião em que ele proferiu ofensas à ex-empregada (que não estava presente), chamando-a de falsa e incompetente. A depoente contou ainda que o conteúdo das conversas entre ela e a colega foi integralmente lido na reunião.

Direitos de personalidade – Ao avaliar o caso, o relator, juiz convocado Leonardo Passos Ferreira compactuou com o entendimento adotado na sentença, no sentido de que houve invasão da intimidade e privacidade da trabalhadora. Na conclusão do relator, a conduta da empresa ofendeu aos direitos da personalidade da ex-empregada, justificando o deferimento de indenização por dano moral.

Imprensa/TRT