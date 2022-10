Baixa no tráfico: PM apreende drogas no Centro e Santa Luzia em Sete Lagoas

Durante o turno viatura do CPU ao abordar indivíduos suspeitos no Camelódromo na Área Central, 04 indivíduos evadiram do local, sendo precedidos e abordado.

Com dois indivíduos foi encontrada uma pequena porção de cocaína, além de dinheiro e papelotes para dolar a droga, os outros 02 indivíduos confessaram que foram ao local para comprar drogas. Todos presos e conduzidos à DP.

Tráfico no Santa Luzia

A equipe de inteligência, após receber informações de um local que estaria sendo utilizado para guarda, preparo e distribuição de drogas, confirmou a notícia através de diligências e repassou ao *Comando Tático Móvel.

Foi orquestrada operação típica de *Tático Móvel / ROCCA* e após aplicação do cão de detecção *Anja* obtiveram sucesso na apreensão de:03 barras de maconha,01 pedra bruta de crack,

57,00 reais e 1 bucha de maconha.

Com Polícia Militar