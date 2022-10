Wellington Paulista lamenta lesões na temporada e comenta sobre as derrotas no Independência

Em coletiva no CT Lanna Drumond, Wellington Paulista comentou sobre a temporada do América e as lesões sofridas na temporada

Em entrevista concedida nesta terça-feira (18), no CT Lanna Drumond, o atacante Wellington Paulista projetou o duelo contra o Flamengo, no Independência, e comentou sobre os erros cometidos pelo América nas derrotas para o São Paulo e Fortaleza dentro de casa.

“O treinador [Vagner Mancini] entende, sabe da nossa capacidade e o que fizemos de errado nesses dois últimos jogos dentro de casa. Sabíamos da estratégia do adversário [Fortaleza] e, mesmo assim, caímos na armadilha deles e perdemos. Então, é trabalhar neste restinho de semana para que a gente consiga fazer um grande jogo e buscar a vitória em todo o momento”, afirmou.

Balanço do América na temporada

Perguntado sobre um balanço da temporada do Coelho, Wellington Paulista enfatizou que o ano pode ser comemorado pelos torcedores, especialmente após a equipe ter atingido os 45 pontos na tabela, marca importante para escapar do rebaixamento.

“No caso do América, estamos indo muito bem, até porque tivemos uma Libertadores para disputar, fomos longe na Copa do Brasil. No Brasileiro, fizemos a primeira parte, que era não brigar pelo descenso e, agora, estamos brigando por coisas maiores pelo clube”, complementou.

Ainda durante a coletiva, o atacante lamentou ter se machucado algumas vezes em 2022, o que atrapalhou uma sequência maior como titular do América.

“Fico triste pelas lesões que tive este ano. Tive três lesões na perna, onde, na minha carreira inteira, nunca tive tantas assim. Até no braço acabei tendo uma pequena lesão e acabou me tirando de dois jogos. Mas, ainda assim, consegui ajudar meus companheiros nos jogos que pude entrar. Quando não estou, sigo motivando do lado de fora para que meus companheiros consigam buscar as vitórias’, concluiu.

