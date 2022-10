Atlético lançará 3ª camisa explorando cultura hip hop e o lema ‘Seleção do Povo’

Na próxima sexta-feira (21), o Atlético lançará a terceira camisa do jogo; confira detalhes

Na próxima sexta-feira (21), o Atlético lançará mais uma camisa com assinatura da fornecedora alemã Adidas, parceira desde o meio da atual temporada. Custando R$ 299,00, o terceiro modelo estará nas lojas e trará consigo cor e significado especiais.

Conforme apurou a Itatiaia, uma peça publicitária foi produzida num ponto tradicional de Belo Horizonte, na região central da capital mineira. Dando ênfase ao hip hop, um vídeo foi criado no Viaduto de Santa Tereza e será reproduzido nas redes sociais para lançar o terceiro modelo de jogo.

Além disso, uma surpresa é reservada para quem adquirir a camisa: além da tecnologia, um galo foi desenvolvido pela equipe de marketing da Adidas e estará presente na frente, no estilo de uma marca d´água.

Produzida na cor dourada e com o tema “Galo de Ouro, a Seleção do Povo”, a camisa não foi pensada para homenagear a Seleção Brasileira, que busca o hexa no Catar a partir de novembro, mas sim na própria história do alvinegro e a sua ligação com os torcedores.

Itatiaia.com.br