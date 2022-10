Prefeitura realiza 2º Seminário Municipal de Educação Empreendedora de Sete Lagoas no Unifemm

Evento gratuito de capacitação é voltado para educadores e também para estudantes do 7º e do 8º anos do município.

A Prefeitura de Sete Lagoas não para de capacitar seus servidores para uma melhor prestação de serviços públicos ao cidadão. Mais uma prova disso é que, no próximo dia 27 de outubro, a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura (Smeec), em parceria com o Sebrae/MG e o Unifemm, com apoio do Grau Técnico, realiza o 2º Seminário Municipal de Educação Empreendedora de Sete Lagoas, no Ginásio do UNIFEMM (Rua Pedra Grande, bairro Santo Antônio.

Na parte da manhã, de 08h às 10h30, o evento é voltado para estudantes do 7º e do 8º anos do município com o tema “Aprender a ser, aprender a aprender, aprender a conviver, aprender a escrever a própria história”. São esperados mais de dois mil alunos, sem a necessidade de inscrição prévia. Já à noite, no mesmo dia, de 18h às 22h, será a vez dos docentes municipais debaterem o tema “Educação Disruptiva – Pilares de uma Escola que Acolhe, Supera, Inova e Transforma”. Também são esperados mais de dois mil educadores do município. Nesse caso, as inscrições gratuitas devem ser feitas no Sympla. https://www.sympla.com.br/ii- seminario-municipal-de- educacao-empreendedora__ 1755984

De acordo com a secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Teixeira, os objetivos do seminário são proporcionar aos alunos a expansão de consciência acerca do seu papel como agente protagonista da transformação social e, no caso dos professores, criar sinergia entre os educadores do Sistema Municipal de Ensino de Sete Lagoas a fim de que possam redescobrir o encantamento do fazer docente e potencializar o processo de ensino e aprendizagem nas unidades escolares.

“Passamos por um período desafiador, que foi a pandemia da Covid-19, o que possibilitou grandes reconstruções e aprendizados. Mas, deixou também muitas lacunas, seja de ordem pessoal, econômica ou emocional. Na educação, os reflexos são expressivos e podem ser contabilizados a partir de diagnósticos que confirmam tais prejuízos. Entretanto, é certo que precisamos retomar o caminho e construir uma nova jornada educativa, pautada nos eixos da resiliência, da autogestão, da empatia e do autoconhecimento, certos de que educar é um ato de amor”, afirma a secretária.

Segundo o prefeito Duílio de Castro, a Prefeitura tem realizado capacitações de servidores em todas as secretarias para uma melhor prestação de serviços públicos à população, principalmente na educação. “Temos que seguir oportunizando aos envolvidos nesse processo transformador que é a educação, possibilidades de autodesenvolvimento, resgate e fortalecimento da autoestima, para que possam, cada um do lugar que ocupa, dar o seu melhor. Como a educação é uma via de mão dupla, também queremos que os alunos participem desse processo, ampliando a visão para além da sala e dos muros da escola”, diz o prefeito. Informações: (31) 3779-3516 | 3779-3546.