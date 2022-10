Educação capacita cantineiras e serventes municipais em manipulação de alimentos

A Vigilância Sanitária Municipal aborda temas como recebimento, manipulação, conservação, descongelamento e higienização de alimentos servidos nas escolas

Dando sequência à série de capacitações de seus colaboradores, a Prefeitura de Sete Lagoas realiza nesta terça e quarta, dias 18 e 19, palestras voltadas à correta manipulação de alimentos para serventes e cantineiras das mais de 50 escolas da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura (Smeec). Mais de 130 servidoras e servidores participam da capacitação. Os encontros ocorrem no almoxarifado da Educação, no bairro São Geraldo.

“A formação tem o intuito de capacitar as funcionárias quanto às boas práticas de manipulação para garantir uma alimentação adequada e segura aos alunos da rede. Na oportunidade, as colaboradoras foram parabenizadas pelo Dia das Merendeiras, comemorado no próximo dia 30 de outubro”, afirma a secretária de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Teixeira.

Na capacitação, a nutricionista e fiscal da Vigilância Sanitária Municipal, Betânia Diniz Volpi, aborda temas como recebimento, manipulação, conservação, descongelamento e higienização de alimentos servidos nas escolas. A capacitação também conta com a participação do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, da equipe de Nutrição da Smeec e de servidores do Almoxarifado e do Departamento de Apoio ao Aluno.

O secretário adjunto da Pasta, Renato Gomes, lembra que a educação é um desafio diário. “Pensando nessa situação, nós, da Secretaria Municipal de Educação, temos a responsabilidade de manter não apenas a qualidade de ensino, mas também de atendimento ao aluno. Por isso temos feitos capacitações constantes de nossos colaboradores com o objetivo de levar mais conhecimento que possa ser levado ao dia a dia o trabalho escolar. Queremos que a nossa merenda escolar seja 100% em todos os aspectos, principalmente na segurança alimentar, na qualidade, higiene e agilidade no preparo. Aproveito para agradecer a todos os servidores envolvidos em mais essa capacitação”, comenta o secretário adjunto.