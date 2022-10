Caixa e Sebrae firmam parceria para estimular empreendedorismo feminino

A CAIXA e o Sebrae firmaram, nesta segunda-feira, 17 de outubro, uma parceria para estimular o empreendedorismo feminino, a estratégia CAIXA Pra Elas Empreendedoras. Até 19 de novembro, as duas instituições promovem ações de atendimento por todo o país, com a oferta de linhas de crédito, cursos de capacitação e orientações. Tudo para que mulheres que têm, ou pretendem ter o próprio negócio.

Nesta terça-feira, 18 de outubro, o banco fará a primeira ação de atendimento do CAIXA Pra Elas Empreendedoras, em São Paulo (SP), no Mega Polo Moda. No evento, as empreendedoras também vão poder renegociar dívidas e receber orientações do Sebrae, e ter acesso a produtos da CAIXA Cartões e da CAIXA Seguridade.

Além disso, o intuito da parceria é apoiar milhares de brasileiras empreendedoras a enfrentarem cada etapa do negócio próprio e desenvolver suas empresas, com acesso a valores crescentes de investimento, como explica a presidente da CAIXA, Daniella Marques:

“E quando ela se formaliza, abre a MEI e faz o curso, ela já vai ter acesso –mesmo se estiver negativada- de um crédito de até R$1 mil reais para dar esse primeiro passo. Depois disso, na etapa de concessão, a gente vai oferecer soluções bancárias compatíveis com suas necessidades, três meses de formalizados terão outras linhas de créditos.com sete meses, o valor escala um pouco e a partir dos 12 meses, através do FAMPE e do Pronampe, elas têm acesso a valores ainda maiores para investir, crescerem e dar fôlego aos seus negócios.”

Na iniciativa, a CAIXA e o Sebrae desenvolvem a “Rampa Empreendedora”: as que desejam montar e formalizar o próprio negócio terão acesso a cursos de capacitação e orientações para a sua regularização como MEI; já as empreendedoras formalizadas serão encaminhadas para cursos específicos e podem contratar linhas de crédito de até 1 mil reais.

O presidente do Sebrae, Carlos Melles, explica mais. “Posto a formalização, entramos com o treinamento, na sequência, o crédito. Mas é apostar naquilo que nós fizemos: formaliza, treina e dá o recurso para começar a realizar o curso do empreendedor. E esse desafio de tentar formalizar olhando lá na base é um desafio formidável, mas nós estamos preparados para isso.”

Para ter acesso a todos esses serviços, basta ir a uma das agências da CAIXA. As mulheres poderão acessar opções de Crédito e Serviços Bancários, com a abertura de conta PJ, disponibilização das linhas Pronampe e FAMPE, Maquininha Azulzinha, Microcrédito, Antecipação de Recebíveis e Cartão de Crédito.

Para orientar as mulheres empreendedoras, serão indicados os canais de atendimento do Sebrae e a trilha de formalização assistida, pelo 0800 570 0800.

Para mais informações, acesse: caixa.gov.br/caixa-pra-elas ou baixe o app CAIXA Tem.