Sete Lagoas celebra 155 anos com atrações culturais gratuitas para todos os gostos de 1 a 27/11

Há 155 anos Sete Lagoas conquistava sua emancipação política e deixava de pertencer à Santa Luzia. Do pequeno povoado fundado em 1667 a uma das dez maiores economias do estado com mais municípios do país, Sete Lagoas vive hoje um período de segurança política e crescimento econômico e social, com empresários expandindo a produção, contratando funcionários, servidores com salários em dia, obras viárias de grande impacto e novas empresas surgindo. Motivos não faltam para celebrar o aniversário da cidade com eventos culturais em grande estilo.

Por isso, a Prefeitura de Sete Lagoas, em parceria com o Festival Nacional de Arte de Rua (Fenar) em sua quarta edição, evento patrocinado pela Cimento Nacional e realizado pelo Espaço Ampliar, promove várias atrações para marcar a data durante praticamente todo o mês de novembro. Fazem parte da programação artes plásticas, exposições, intervenções urbanas, teatro, dança, circo, gastronomia e música. Entre as atrações nacionais estão Raça Negra, Dudu Nobre, Sandra de Sá, Alan & Alex e Vira & Mexe. Já entre os artistas locais estão Banda Brasil 70 Show, Josi Lopes, Gleyssinho Samblack, Léo Ferreira, GG80 e David Henrique.

“Passamos por momentos difíceis nos últimos anos, com o Município em dívida com servidores e fornecedores, uma situação política instável e, para piorar, uma pandemia jamais vista na humanidade. Mas estamos superando todos os desafios com austeridade, o trabalho incansável dos nossos servidores e o apoio da população. Por isso, nada melhor do que comemorarmos com uma grande festa digna de uma grande cidade. É o aniversário com o maior número de artistas nacionais da história de Sete Lagoas”, afirma o prefeito Duílio de Castro.

Para o curador e produtor do Espaço Ampliar, Alan Keller, o Fenar é um projeto de sucesso entre a Prefeitura e a Cimento Nacional, norteado pela diversidade cultural, pelas diversas manifestações culturais e, acima de tudo, o acesso democrático a essas atividades. “Não poderíamos celebrar a data sem falar de memória. Assim, de certa forma, estamos priorizando nesta edição as manifestações e culturas negras para que possamos nos lembrar das nossas origens, dessa Minas Gerais miscigenada e rica em tradições”, explica o curador.

De acordo com a coordenadora de Responsabilidade Social da Cimento Nacional, Amanda Lara, o evento aumenta ainda mais a possibilidade de beneficiar as comunidades onde a empresa atua. “Acreditamos no Festival como uma ferramenta de fomento e acessibilidade às manifestações culturais e a economia local”, afirma. Com a participação de mais de 50% de artistas locais, parte dos recursos da 4ª edição do Fenar é viabilizada por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Confira a programação completa:

01 DE NOVEMBRO – TERÇA-FEIRA

20H – SHOW VIRA & MEXE (Música)

22H – ABERTURA OFICIAL SETE LAGOAS 155 ANOS E FENAR

22:30 – SHOW RAÇA NEGRA (Música)

Local: Lagoa da Boa Vista (Parque Náutico)

Entrada: 1kg de alimento não perecível

04 DE NOVEMBRO – SEXTA-FEIRA

20H – SHOW BANDA BRASIL 70 SHOW (Música)

22H – SHOW ALAN & ALEX part. DAVID HENRIQUE (Música)

Local: Lagoa da Boa Vista (Parque Náutico)

Entrada: 1kg de alimento não perecível

05 DE NOVEMBRO – SÁBADO

20H – SHOW GLEYSSINHO SAMBLACK (Música)

22H – SHOW DUDU NOBRE (Música)

Local: Lagoa da Boa Vista (Parque Náutico)

Entrada: 1kg de alimento não perecível

06 DE NOVEMBRO – DOMINGO

19H – SHOW JOSI LOPES (Música)

20H30 – SHOW SANDRA DE SÁ (Música)

Local: Lagoa da Boa Vista (Parque Náutico)

Entrada: ACESSO LIVRE

07 DE NOVEMBRO – SEGUNDA-FEIRA

11H – ESTRANHOS VISITANTES – Grupo Teatro Público – Intervenção Cênica

Local: Praça Manoel Antônio da Silva – Praça Central – Paraopeba (MG)

17H – ESTRANHOS VISITANTES – Grupo Teatro Público – Intervenção Cênica

Local: Terminal Urbano de Sete Lagoas

18H – ABERTURA DA EXPOSIÇÃO “ORIGENS” – EDIÇÃO 2022 COM COLETIVO INTERIORIZAR (Exposição)

Local: Orla da Lagoa Paulino

08 DE NOVEMBRO – TERÇA-FEIRA

9H – INTERVENÇÃO URBANA com EFE GODOY – (pintura em prédio início da obra)

Local: Edifício Pedro Maciel – Rua Lassance Cunha, 227

18H30 – HIP-HOP – CENA LOCAL EM PAUTA – Mesas de debate, batalhas, apresentações, exposição projetada

Local: Teatro Redenção

09 DE NOVEMBRO – QUARTA-FEIRA

18H30 – 1º ENCONTRO DE CIRCO DE SETE LAGOAS – Mesas de debates, apresentações, oficinas, experimentações.

Local: Teatro Redenção

10 DE NOVEMBRO – QUINTA-FEIRA

18H30 – CULTURA POPULAR – UM RECORTE REGIONAL SOBRE DESAFIOS E CONQUISTAS – Mesa de debates.

Local: Teatro Redenção

11 DE NOVEMBRO – SEXTA- FEIRA

20H – “TCHIBUM” E “PASMEM” – NOITE DUPLA COM PARAOPEBA CIA. DE DANÇA (Dança)

Classificação Indicativa – 12 anos

Local: Centro Cultural Nacional – Teatro Preqaria

12 DE NOVEMBRO – SÁBADO

12H às 18H – SÁBADO ACÚSTICO – FEIRINHA ACÚSTICA ESPECIAL – SHOWS DE LÉO FERREIRA E GG80 – (Artes integradas – Música e Gastronomia)

Local: Praça Tiradentes

19H – NUM RAIO DE LUA – PREQARIA CIA DE TEATRO (Teatro infantil)

Classificação Indicativa – Livre

Local: Centro Cultural Nacional – Teatro Preqaria

13 DE NOVEMBRO – DOMINGO

10H às 18H – QUARTEIRÃO PRETO (Artes integradas – Música, arte e gastronomia)

Local: Praça Tiradentes

16H – CASAMENTOS URBANOS – GRUPO CONFESSO (Teatro)

Local: Praça Tiradentes

18H – ENCERRAMENTO

ATIVIDADES ESPECIAIS

DE 07 A 13 DE NOVEMBRO

INTERVENÇÃO URBANA – PINTURA ARTÍSTICA COM EFE GODOY

Local: Edifício Pedro Maciel – Rua Lassance Cunha, 227

07 A 27 DE NOVEMBRO

EXPOSIÇÃO “ORIGENS”

Local: Orla da Lagoa Paulino

OBS: Os eventos presenciais em locais fechados estarão sujeitos à lotação máxima, à classificação etária e aos protocolos sanitários vigentes. Os eventos dos dias 1, 4 e 5 de novembro terão entrada por meio de doação de 1kg de alimento não perecível.