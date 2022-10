Marlon diz que América pode superar o Atlético, na pontuação do Brasileiro

América e Fortaleza vão se enfrentar neste sábado, no Independência. As duas equipes vêm fazendo ótimas campanhas no returno do Campeonato Brasileiro. O América é o quarto mais bem colocado, enquanto o time cearense tem a terceira melhor campanha. Depois de alcançar os 45 pontos, ao vencer o Fluminense por 2 x 0, no Rio de Janeiro, o foco do Coelho agora é conseguir novamente uma vaga para a Libertadores.