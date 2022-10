Jogadores precisam caprichar mais para fazer os gols, diz Guga

Qual a explicação para essa queda no rendimento ? Para o lateral-direito Guga, tem faltado tranquilidade aos jogadores na hora de colocar a bola na rede. “Acho que essa ansiedade de marcar os gols tem atrapalhado um pouco, porque não é questão de chance criada, porque a gente tem criado. É ter um pouco mais de tranquilidade para definir essas oportunidades para que possam resultar em gols.

Contra o Flamengo, no sábado (15), o Atlético deverá enfrentar um time alternativo, já que os cariocas têm a final da Copa do Brasil, contra o Corinthians, na próxima quarta-feira. Guga acredita que, com um pouco mais de capricho, o Galo tem condições de voltar do Rio de Janeiro com os três pontos. “A gente não tem jogado mal, é ter um pouco mais de confiança na frente pra caprichar mais, tomar melhor as decisões. Acho que tá faltando só esse detalhe, porque a gente vinha sofrendo muito gol, hoje já é um time que sofre poucos gols, cria muito, mas faz poucos lá na frente. A gente precisa ter um pouco mais de capricho, a gente vem conversando isso”.