Senac oferece vagas de emprego e abre inscrições para banco de talentos

As inscrições podem ser feitas no site da instituição. As 16 vagas são para diferentes áreas da instituição e em diversas regiões do estado.

O período de inscrição varia de acordo com a oportunidade. As vagas englobam as áreas de informática, gestão, beleza e moda, dentre outras.

Confira as datas de inscrições e as vagas ofertadas:

Instrutor – TI – Webdesigner – Santa Vitória – Inscrições até 20/10

Analista de Marketing PL – Belo Horizonte – Inscrições até 18/10

Intérprete de Libras – Uberlândia – Inscrições até 20/10

Técnico em Informática – Lavras – Inscrições até 02/11

Instrutor – Gestão – Introdução aos Serviços Administrativos – Patos de Minas – Inscrições até 18/10

Banco de Talentos

Instrutor de Formação Profissional – Técnico Adm./Contabil. – Divinópolis – Inscrições até 31/12

Instrutor – TI – Técnico em Informática – Divinópolis – Inscrições até 31/12

Instrutor – TI – Técnico em Informática – Varginha – Inscrições até 31/12

Instrutor de Formação Profissional – Cabeleireiro – Varginha – Inscrições até 31/12

Instrutor – Moda – Técnico em Produção de Moda – Poços de Caldas – Inscrições até 31/12

Pessoas com Deficiência (PCDs) e Reabilitados pelo Inss – Região Capital

Pessoas com Deficiência (PCDs) e Reabilitados pelo INSS – Belo Horizonte (Sedes Administrativas)

Pessoas com Deficiência (PCDs) e Reabilitados pelo INSS – Norte/Leste

Pessoas com Deficiência (PCDs) e Reabilitados pelo INSS – Região Triângulo Mineiro

Pessoas com Deficiência (PCDs) e Reabilitados pelo INSS – Região Sul

Pessoas com Deficiência (PCDs) e Reabilitados pelo INSS – Zona da Mata

Banco de Talentos PCD

O Senac também recebe inscrições para o Banco de Talentos de Pessoas com Deficiência (PCDs) e Reabilitados do INSS, para atuar nas unidades região metropolitana e das regiões Norte e Leste, Triângul, Sul e Zona da Mata.

Todos os candidatos com deficiência que se interessarem devem se candidatar e a seleção será de acordo com as vagas disponíveis, os requisitos do cargo, as experiências e expectativas de carreira do candidato.