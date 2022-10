Empresário se diz arrependido e afirma que cometeu ato ‘desequilibrado’ e ‘ridículo’ em audiência

Durante a audiência, que foi fechada para a imprensa, Rafael disse que cometeu um ato “desequilibrado” e “ridículo” com a agressão. Já a trabalhadora, se manteve em silêncio por orientação dos advogados.

Ao chegar no Juizada, Lenirge disse ter esperança que a audiência terminasse com uma solução definitiva . “Eu espero que ele esteja aqui para resolver. Quanto mais rápido melhor, a minha esperança aqui hoje é resolver isso o mais rápido possível”, afirmou.

A faxineira ainda ressaltou que jamais vai esquecer as agressões sofridas. “A lembrança fica lá naquele passeio. Um covarde chega com toda a estupidez e me ataca como se fosse um cão bravo. A maneira que foi feita ali eu jamais vou esquecer”, desabafou.

“Eu nem queria olhar para o rosto dele porque a revolta vai ser tão grande. Porque a gente chega alegre para trabalhar e chega um indivíduo e deixa a gente sentindo como se fosse um lixo”, completou.

O encontro desta sexta terminou após cerca de 1h sem acordo. Uma nova audiência foi marcada para a próxima quarta-feira (19), às 9h. No entanto, antes disso, os advogados de ambas as partes devem se reunir para tentar chegar a um acordo amigável. Caso a solução seja encontrada, o juiz Arilson D’Assunção Alves, responsável pelo caso, deverá ser avisado antes da próxima audiência.

Relembre o caso

Imagens que circularam nas redes sociais mostram que, no dia 16 de setembro, Lenirge foi agredida pelo empresário enquanto ela lavava o passeio em frente ao edifício Griffe, no Lourdes, região Centro-Sul de BH.