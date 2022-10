Confira os destaques da Coluna Tempo Esportivo desta quinta-feira (13)

1º Tempo

Boa notícia! Durante a semana, o Cruzeiro anunciou uma nova parceria financeira. O contrato com a farmacêutica Cimed tem vigência até fim de 2026. A repercussão positiva, no entanto, não muda drasticamente o cenário financeiro da atual gestão. O valor aportado, no momento, ajudará no fluxo de caixa diário da equipe e não chega a ser algo exorbitante, embora não tenha sido divulgado oficialmente.

Até pela atual situação financeira do clube, não é esperado que, nesse momento, o patrocínio abarque grandes contratações para montagem do elenco no ano que vem. A ideia é continuar “arrumando a casa” com as receitas e ter responsabilidade tentando equilibrar os gastos.

SÓCIO TORCEDOR: Também nesta semana, o Cruzeiro atingiu a segunda meta traçada para a temporada 2022 em relação ao número de sócios. O time mineiro superou a barreira dos 70 mil adimplentes e, com isso, manteve a tendência de alavancagem do programa desde a chegada de Ronaldo Fenômeno no futebol. Agora, com os 70 mil sócios, o Cruzeiro atinge a segunda meta traçada pelo marketing, já buscada desde o começo da Série B. Com essa, o time mineiro prevê uma geração de receita mensal de R$ 3 milhões, o que consegue pagar, por exemplo, a folha de jogadores do atual elenco.

Para o ano que vem, com o acesso à Série A, a meta inicial é atingir os 100 mil sócios adimplentes, o que geraria, numa conta rápida, uma garantia de R$ 40 milhões anuais. O clube mineiro passará também a receber parte da cota de televisão para o Brasileiro.

2º Tempo

A IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) divulgou nesta semana o ranking mensal com os melhores clubes do mundo. E o líder é brasileiro. O Palmeiras, atual bicampeão da Copa Libertadores da América e primeiro colocado do Campeonato Brasileiro, aparece no topo da lista pelo quinto mês consecutivo. Logo atrás do Palmeiras, outro brasileiro: o Flamengo. A equipe rubro-negra, finalista da atual edição da Copa Libertadores da América e da Copa do Brasil, também manteve sua posição no ranking elaborado pela IFFHS em relação a setembro.

Além de Palmeiras e Flamengo, outros dois brasileiros figuram no top-10 da lista: o Athletico Paranaense, finalista da Copa Libertadores da América é o sétimo colocado; já o Atlético, atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil, é o nono.

A única novidade entre os dez primeiros colocados no ranking mensal é a Inter de Milão, que até setembro ocupava a 12ª colocação. Agora, a equipe italiana é a 10ª, lugar que pertencia ao Ajax. O time holandês despencou, e agora é o 16º colocado no ranking. Além dos brasileiros no top-10, o São Paulo, vice-campeão da Copa Sul-americana, é outro destaque na lista. Apesar da derrota na final da competição continental diante do Independiente Del Valle (EQU), o time tricolor subiu sete posições na lista, saltando da 19ª para a 12ª colocação.