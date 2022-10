Reunião vai definir fórmula de disputa da Copa Eldorado

Está prevista para a próxima semana uma reunião que terá como principal objetivo a definição do regulamento e fórmula de disputa da 30ª Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville.

Ao todo, 20 equipes estão confirmadas nesta edição especial da Eldorado: River (Bairro: Santa Luzia), Bangu (Bairro: Vapabuçu), Santa Helena (Bairro: Carmo), Curitiba (Bairro: São Francisco), Ideal (Bairro: São Geraldo), NF Amigos / Industrial (Bairros: Carmo e Industrial), Montreal (Bairro: Montreal), Aston Villa (Bairros São Francisco e Manoa), AFP / Lontra (Bairro: São Geraldo e Lontra), Bosque / Vamberto Teixeira (Bairro: Olinto Alvim), CAP (Bairro: Progresso), Villa Minas (Bairros: Belo Vale e Jardim dos Pequis), União Alvorada (Bairro: Alvorada), Funilândia (da cidade homônima), São Sebastião de Pindaíbas (Jequitibá), Independente de Pompeu, União do Morro / Garimpeiro (Bairros: Itapuã e Santa Luzia), Sete de Setembro / Pop FM de Caetanópolis, Cachoeirense de Cachoeira da Prata e Democrata / BH de Belo Horizonte.

Além de Sete Lagoas, outras 06 cidades se farão representadas na Copa Eldorado: Funilândia, Jequitibá, Caetanópolis, Pompeu, Belo Horizonte e Cachoeira da Prata.

A direção da Rádio Eldorado e a Coordenação da Copa Eldorado farão uma reunião e a tendência é de que sejam feitas 05 chaves de 04 equipes, classificando-se 16 agremiações para a fase de quartas-de-final. Se isso realmente acontecer, cada time fará 03 jogos e os 03 primeiros colocados de cada chave seguirão diretamente para a fase de oitavas-de-final. Além destas 15 agremiações, o melhor quarto colocado dentre os 05 grupos, pelo índice técnico, também seguirá na disputa.

Já a reunião entre a direção da emissora, equipe de coordenação e representantes de clubes deverá ser oficializada para meados de novembro, provavelmente, duas semanas antes do início do campeonato.

</CW>A premiação da versão 2022/2023 da Copa Eldorado será recorde: Entre dinheiro, troféus, medalhas e demais prêmios, o montante chegará aos R$ 20 mil. A parte da premiação em dinheiro será de R$ 10 mil para o primeiro colocado e de R$ 3 mil para o segundo colocado. Os outros detalhes e demais novidades que estão sendo preparadas para a edição 30 da Copa Eldorado serão divulgados nos próximos dias.

A Rádio Eldorado, promotora da competição, contará com diversas empresas de comunicação parceiras do torneio. Todos os jogos, como de costume, serão transmitidos pela emissora. Para esta temporada haverá também a transmissão por aplicativos e plataformas digitais e o Site Sete Lagoas já confirmou a participação nas transmissões via internet.

Todas as informações adicionais sobre a 30ª Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville podem ser obtidos através do telefone da Rádio Eldorado: (31) 3772-0244, ou de forma presencial na emissora, na rua Doutor Pena, 123, Centro, Sete Lagoas.