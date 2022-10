Bebê de 3 meses morre por meningite em Betim, na Grande BH

Os exames comprovaram a contaminação por meningite pneumocócica. A criança ficou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) até domingo (9), quando o quadro de saúde piorou e evoluiu a óbito.

De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica do município, nos últimos dois anos, foram notificados 46 casos suspeitos de meningite em Betim, sendo 38 confirmados até o momento. No mesmo período, ocorreram cinco óbitos por causa da doença: dois em 2021 e três em 2022.