2º Campeonato de Pipas reuniu famílias em dia especial na Serra de Santa Helena

O céu da Serra de Santa Helena se encheu de um colorido especial na manhã desta quarta-feira, 12 de outubro, dia das crianças. O 2º Campeonato de Pipas de Sete Lagoas, realizado pela Prefeitura e pela Gellak, reuniu pais, mães e filhos em um dia especial, com direito a oficinas de pipas e slime, super heróis, feira de adoção de animais, distribuição de picolés, exposição de cerol apreendido pela Guarda, doação de brinquedos, espaço kids, música e muita alegria.

O participante Carlos Henrique de Carvalho não escondeu a alegria ao ver seu filho Ramon, de 7 anos, entre os vencedores da competição. “O evento está sendo maravilhoso, cheio de expectativas boas. São tantas atrações divertidas, muita criança, tiramos fotos com os super heróis e ainda fomos contemplados com o 3º lugar nesse torneio. Na minha infância não tinha evento desse tipo. Está bem bacana esse evento”, afirmou. Já Karolayne da Silva, de 9 anos, levou o primeiro lugar na categoria 9 a 12 anos. “Foi muito bom. Meus pais me ajudaram a noite toda a fazer a pipa. Valeu a pena ter participado. Ano que vem estaremos aqui de novo”, comemorou.

Ao lado do proprietário da Gellak, Vagnaldo Fonseca, o prefeito Duílio de Castro fez questão de agradecer aos participantes e aos parceiros pela realização do campeonato. “A gente queria agradecer à Gellak e a todos os parceiros que apoiaram esse evento, tão importante para as nossas crianças. Parabéns a todas as crianças pelo seu dia”, disse o prefeito. “Parabéns a todos por esse encontro. É realmente muita satisfação e alegria para nós da Gellak realizar um evento que reúne as famílias”, completou Vagnaldo.

Além da organização da Prefeitura e da Gellak, o 2º Campeonato de Pipas de Sete Lagoas teve o patrocínio de Cooperlider e Sicoob Credisete, e os apoios da Regino Festas, Secretaria Municipal Adjunta de Esportes e Lazer, Centro de Controle de Zoonoses, SAAE, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, além de Pituchinha Pinturas, JG Brinquedos, Rei das Pipas, Slime By Lenah e Comes e Bebs. Os brinquedos arrecadados serão doados a instituições que cuidam de crianças em situação de vulnerabilidade social.