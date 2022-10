Shopping Sete Lagoas oferece programação infantil neste sábado

Apresentações gratuitas acontecem na praça de alimentação

Depois de um feriado com as operações de recreação com fluxo recorde, o Shopping Sete Lagoas prepara uma programação gratuita e ‘estica’ a comemoração de Dia das Crianças para este sábado (15).

Confira a programação a seguir:

Das 14h às 15h : espetáculo com Le Cirque du Sonóis

: espetáculo com Le Cirque du Sonóis Das 14h às 17h : pintura facial, pipoca e algodão doce gratuitos

: pintura facial, pipoca e algodão doce gratuitos Das 17h às 18h: Showzinho com Rock Baby

As apresentações, pintura facial e distribuição de pipoca e algodão doce acontecerão na praça de alimentação e prometem divertir toda a família.

Além das atrações, o público pode contar com as opções fixas de lazer do Shopping:

Mundo Show: Brinquedos eletrônicos e piscina de bolinhas

Brinquedos eletrônicos e piscina de bolinhas Game ball: circuito com piscina de bolinhas e joguinho no telão

circuito com piscina de bolinhas e joguinho no telão Slimes: os pequenos podem fabricar a sua própria geleca

os pequenos podem fabricar a sua própria geleca Mini Cars : vários tipos de carrinhos movidos a controle remoto para passear com os pequenos pelo shopping

: vários tipos de carrinhos movidos a controle remoto para passear com os pequenos pelo shopping Happy Jungle: Bichinhos eletrônicos de pelúcia que dão uma caroninha no passeio pelo shopping

Bichinhos eletrônicos de pelúcia que dão uma caroninha no passeio pelo shopping Cinema: com programação para todos os gostos e idades, a atração para o público infantil para este sábado é a animação ‘As Aventuras de Tadeu e a Tábua de Esmeralda’.

Valores de cada operação podem ser conferidos no local e a consulta da programação completa do cinema bem como a compra de ingressos, podem ser feitas no site do Grupo Cine Cinemas ou diretamente na bilheteria.

O Shopping Sete Lagoas funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h e domingo com operações de alimentação funcionando das 11h às 22h e lojas das 14h às 20h.

Com informações de Fabiana Canuto

Coordenação de Marketing