Luan Patrick deseja permanecer no América e diretor de futebol mostra confiança para acordo

“Tenho vontade sim (de ficar), mas isso eu prefiro deixar com os meus empresários e ficar focado até o fim da temporada”, afirmou Luan Patrick.

O diretor de futebol do Coelho, Fred Cascardo, afirmou, em entrevista à Rádio Itatiaia, que o mais importante é o desejo do atleta. Como ele já se manifestou a favor da permanência e vem fazendo bons jogos pelo clube, o América planeja conversar com o Furacão:

“Já estamos planejando contato com o Athletico. O contato é muito importante. Temos boa relação com o (Alexandre) Mattos. Vamos caminhar para a permanência do Luan sem dúvida nenhuma”.

Luan Patrick foi formado no Figueirense e no Athletico. Jogador da seleção de base, foi campeão do mundo sub-17 em 2019 e chamou atenção até de Tite, que já o chamou para completar treinos da seleção principal. Pelo América, foram 11 jogos até o momento.

Hoje em Dia