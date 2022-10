Atlético pode ter 6ª pior campanha como mandante em sua história no Brasileirão, desde 1971

O Atlético parecia que finalmente iria embalar no Brasileirão. Depois de ganhar duas seguidas, o time recebeu o Ceará, no Mineirão, e tinha tudo para vencer, mas saiu apenas com um empate. Com isso, o time voltou a tropeçar como mandante e agora pode ter uma das piores campanhas, jogando em casa, de sua história no campeonato nacional.

Melhor mandante do Brasileirão 2021, com apenas uma derrota e 18 jogos de invencibilidade, o Atlético tem apenas a 12ª melhor campanha jogando em casa em 2022. Até o momento, foram 16 jogos, seis vitórias, cinco empates e cinco derrotas, totalizando apenas 23 pontos, o que dá um percentual de 47.92% de aproveitamento, algo muito abaixo para o histórico do clube, que sempre foi muito forte em casa.

Esse aproveitamento ruim coloca o Atlético hoje com a 6ª pior campanha como mandante na história do clube no Brasileirão, desde 1971. As outras cinco vezes que o Galo fez campanha pior em casa foram em: 1975 e 1992 (46,66%), 2017 (43,85%), 2005 (34,92%) e 1993 (23,8%). No entanto, é importante ressaltar que as campanhas de 75 e 93 não tiveram nem 10 jogos, sendo cinco e sete, respectivamente.