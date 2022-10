Durante turno de serviço na AV. Coronel Altino França, Centro foi repassado via rede uma ocorrência de trânsito sem vítima, onde o solicitante, que ao se identificar e ser consultado no sistema estaria com Mandado de Prisão em aberto.

Diante dos fatos as guarnições envolvidas deslocaram rapidamente para o local e lograram êxito na prisão de um foragido da justiça e de um outro por embriaguez ao volante, sendo que um possui condenação por crime de roubo.

Redação com PM