Policiais militares da 62 Cia PM acompanhados do PM Amigo Legal estiveram neste dia 12 de outubro na Comunidade da Estiva, onde interagiram junto aos moradores, proporcionando um momento para as crianças brincarem e aprenderem com o PM Amigo Legal.

O PM Amigo Legal abrilhantou a festa e de uma maneira espontânea e criativa fez a diferença.

