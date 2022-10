Morre o empresário Ronaldo França Teixeira do Hotel Fazenda e Condomínio Pacu

O empresário Ronaldo França Teixeira, idealizador do hotel Fazenda Pacu e Condomínio Pacu Residence faleceu aos 87 anos na noite desta terça-feira (11), de complicações de uma fratura no fêmur.

Seu velório foi nesta quarta, de 8h às 12h, na central de velórios Santa Clara, com sepultamento no cemitério Santa Helena, em Sete Lagoas.

Ronaldo França Teixeira nasceu em 06/03/1935 no município de Inhaúma, com formação em Agronomia em Viçosa, desde 1958. Ele era casado há 63 anos com Marlene Costa Teixeira, pai de 10 filhos, 23 netos e 12 bisnetos. Ele também foi fundador da empresa Planta Sete e Diretor da carteira de crédito rural do banco Agrimisa.