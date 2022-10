Agências do INSS estarão fechadas para atendimento nesta quarta (12)

A agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ficarão fechadas no dia 12 de outubro (quarta-feira), devido ao feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida.

Canais remotos

Mais de 100 serviços do INSS podem ser acessados a distância pelos canais remotos de atendimento, que são o Portal Meu INSS (aplicativo e site) e o atendimento automático da Central 135. Ambos funcionam sem interrupção, inclusive nos finais de semana e feriados.

Pelo Portal Meu INSS, o cidadão pode requerer benefícios, emitir extratos, cumprir exigências e agendar atendimento presencial. Nesse canal, o cidadão também encontra a assistente virtual Helô, que orienta e tira dúvidas sobre serviços e benefícios do INSS.

Pelo telefone 135, não haverá atendimento humano durante o feriado, mas o atendimento eletrônico seguirá funcionando normalmente. Por meio do atendimento eletrônico, é possível obter informações sobre o benefício, saber o horário que foi agendado o próximo atendimento na agência ou ainda obter Informações de pagamento. As ligações para o 135 são gratuitas se forem feitas de telefone fixo. Quem usar o celular vai pagar apenas valor de uma ligação local.

Assessoria de Comunicação Social

Superintendência Regional Sudeste II – MG