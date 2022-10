Durante Reunião Ordinária Legislativo rende homenagens a sete-lagonas de destaque que faleceram recentemente

Ainda consternado pelas perdas recentes na cidade, o Parlamento sete-lagoano, durante a Reunião Ordinária desta terça-feira (11), rendeu homenagens a gerente do Sest Senat Ana Paula Machado e a presidente da Liga Eclética, Léia Dias, que faleceram recentemente.

Foi conferido um minuto de silêncio antes do início dos trabalhos e o presidente Pr. Alcides (PP) conduziu também uma oração para esposa e a filha recém-nascida do vereador Ivson Gomes (Cidadania) que estão internadas sob cuidados médicos.

Na pauta de votações o Projeto de Lei Ordinária (PLO) 378/2022, do Executivo, foi retirado de pauta por pedido de vistas feito pelo vereador Ivan Luis (Patri). O mesmo aconteceu com o PLO 226/ 2022, também do Executivo, que saiu por vistas de Junior Sousa (PSD). O PLO 226 saiu junto com três emendas que serão avaliadas pelo parlamentar.

Os demais textos da pauta foram aprovados, assim como uma Moção, 22 Requerimentos, 28 Pedidos de Providências e uma Indicação. A pauta completa pode ser acessada pelo link que segue. Na sequência seguem as homenagens dos vereadores a Ana Paula Machado e Léia Dias.

José de Deus (REP): Minhas condolências pela passagem de uma mulher que tanto fez pela nossa cidade e mudou a cara do esporte da nossa cidade e trouxe brilho para o futebol amador da região. Os meus mais sinceros sentimentos aos familiares de Léia Dias.

Ismael Soares (PSD): A vida é um sopro. Passamos aqui um exemplo com Silvana, nossa colega, que era jovem e não está mais entre nós. Agora aconteceu com a Léia que tem uma história bonita. Através dela agradeço meu diploma de gestão pública, me formei a pouco e a Léia me ajudou muito.

Sílvia Regina (PSC): Sete Lagoas ficou sem brilho, perdemos um sorriso fraterno. Se calou a voz de uma grande municipalista. Foram anos a fio de dedicação da vida para a vida dos outros. Foram anos de intenso trabalho dedicado ao esporte.

Janderson Avelar (MDB): Em razão da passagem da colega Léia Dias peço a Deus que conforte o coração dos parentes e amigos, certo que neste momento ela se encontra nos braços do pai celestial.

Heloísa Frois (Cidadania): Fazer homenagem para duas grandes setelagoanas que perdemos recentemente. Ana Paula Machado presidente do Sest Senat por 20 anos e o de Sete Lagoas é um dos mais bem pontuados de todo o Brasil. Também a Léia Dias, maior ícone do esporte da nossa cidade, maior embaixadora do esporte que tive a honra de homenagear no dia das mulheres pelo envolvimento com o esporte.

Caio Valace (Podemos): Uma brava mulher e ótima companheira (Léia Dias). Deixa uma lacuna e um abismo enormes. Conseguiu sanear a Liga Eclética e estava em outro patamar neste momento captando recursos para a entidade.

Carol Canabrava (Avante): Os últimos dias foram de tristeza na cidade. Perdemos duas mulheres marcadas pela força, generosidade, caráter e condutas. As duas de forma repentina, Ana Paula Machado e a Léia Dias que rompeu barreiras e abriu várias portas.

Junior Sousa (PSD): Prestar solidariedade às famílias da Léia Dias e a família da Ana Paula. Passamos na última semana momentos difíceis e desejo muita força para as famílias. Sabemos do vazio que demora a ser preenchido e presto minha solidariedade.

Pr. Alcides (PP): Final de semana marcado pelas condolências a Ana Paula, Léia Dias e para a Pra. Ângela que vinha trabalhando arduamente em prol de Fazenda Velha. Um trabalho de destaque e veio a óbito no último fim de semana com um mal súbito durante o culto.

Ascom/Câmara Municipal