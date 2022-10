Empresa comprova dificuldade na contratação de trabalhadores com deficiência e tem auto de infração anulado

Uma empresa do ramo de conservação e limpeza de Belo Horizonte conseguiu anular, na Justiça do Trabalho, o auto de infração e a multa aplicada pela União Federal por descumprir norma do artigo 93 da Lei n. 8.213/91, que prevê as regras para contratação de trabalhadores reabilitados ou pessoas com deficiência. A empresa conseguiu provar que possui em seu quadro de empregados quatro pessoas com deficiência e sempre disponibiliza vagas para esse público. Alega que tem dificuldades no processo de admissão, mas vem sendo sistematicamente autuada pela fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego por não cumprir a porcentagem de contratação estabelecida na legislação.

A alegação é de que não são encontrados candidatos interessados nas vagas e que, por isso, não pode ser penalizada com pesadas multas. Ao avaliar o caso, a desembargadora relatora Jaqueline Monteiro de Lima, da Quinta Turma do TRT-MG, ressaltou que o artigo 93 da Lei 8.213/91 dispõe que “A empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência (…)”. Mas para a desembargadora, a farta documentação anexada ao processo comprova as inúmeras tentativas para contratação de trabalhadores reabilitados e com deficiência.

Além disso, prova oral corroborou as alegações da empresa. A julgadora reconheceu as dificuldades concernentes ao contexto de admissão dos trabalhadores, o que comprovou a boa fé da empresa, que, embora tenha feito todos os esforços para atender às exigências legais, não conseguiu contratar o mínimo exigido de trabalhadores reabilitados ou com deficiência, a tornar injustificável a aplicação de penalidades pelo órgão fiscalizador.

