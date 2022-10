Docente do Senac destaca importância da Educação Financeira para as crianças   

Aprender sobre educação financeira ainda na infância é fundamental para garantir, desde cedo, uma relação mais saudável com o dinheiro. Falar sobre finanças com as crianças pode parecer complicado. Contudo, quanto mais cedo o contato com a educação financeira, mais fácil e leve será lidar com o tema no futuro.

Gladson Norberto da Silva, Instrutor de Formação Profissional da Faculdade Senac de Contagem, evidencia a importância de ensinarmos Educação Financeira para as crianças. “Na maioria das vezes, nós adultos não fomos ensinados sobre como administrar nosso dinheiro. Aliado a outros fatores, isso fez com que tivéssemos hoje uma geração endividada, que não sabe como administrar o suado dinheirinho”.

Conforme afirma o docente, é possível quebrar esse ciclo. “Comprovadamente, a idade dos ‘por ques’ desperta o lúdico nas crianças e a curiosidade natural sobre o tema. Se conseguirmos ensinar da maneira correta, colheremos bons frutos no futuro”.

Para Gladson, o grande desafio dos pais e responsáveis que querem ensinar educação financeira para seus filhos e filhas é ser bons exemplos. “A criança aprende hoje muito mais com o exemplo, com a prática, do que com a fala”, salienta.

O Instrutor de Formação Profissional do Senac ensina algumas estratégias que podem auxiliar quem quer ensinar educação financeira para os pequenos e pequenas:

· Conversar sobre dinheiro não pode jamais ser algo pesado e complicado. “É possível encaixar os exercícios dentro do universo infantil. Por exemplo, hoje temos uma ampla opção de jogos que podem despertar o senso de responsabilidade, de pertencimento, de fuga do consumismo, e fazer isso brincando! Use notas de papel, brinque de caixa registradora, compre e venda com ela produtos para que ela entenda o valor das coisas.”

· Conte histórias. “As crianças amam histórias! Podem ser de livros infantis referentes a essa temática ou histórias suas (de como vocês juntaram dinheiro para casar, ou para comprar seu primeiro carro). Abuse da criatividade! Crie personagens engraçados, faça vozes diferentes, use fantoches, apague as luzes e conte histórias com uma lanterna. Isso desperta a curiosidade da criança e certamente ficará gravado na memória.

· Estimule as crianças a poupar e a evitar o consumismo. “Elas precisam entender por que poupar. Ensine que é necessário abrir mão de uma coisa para se ter outra. Por exemplo, se você estiver com seu filho ou sua filha no shopping, diga que vocês só têm dinheiro ou para o cinema ou para a pizza, pois estão economizando, juntando para um grande objetivo, como uma grande viagem ou um console de videogame. Mas precisam ser metas reais!”.

· Ensine o valor relativo das coisas. “Se você prometeu uma nova bicicleta, porém básica, mostre que com o mesmo valor é possível adquirir uma bem melhor, mas seminova. Isso fará com que a criança entenda e já quebre esse ciclo de consumismo exagerado em que vivemos”.

· Apresente as opções gratuitas de diversão e entretenimento. “Ensine que podemos ter diversões como alguns parques, exposições e museus que nem sempre precisam de dinheiro para serem acessadas.

· Ensine o valor do trabalho. “Uma pergunta que quase todas as crianças fazem: Por que vocês têm que trabalhar tanto? Se a sua resposta for ‘porque temos contas a pagar’, inconscientemente você estará despertando na criança a sensação de trabalhar, que o dinheiro é ruim, já que o papai e a mamãe têm que sair de casa para consegui-lo”. O docente do Senac propõe uma opção de resposta. “Ao invés disso, você pode dizer: “Porque meu trabalho é muito importante, eu mudo a vida das pessoas com o que faço! E algumas delas conseguem grandes conquistas e resultados graças ao meu trabalho”. Ao contrário da primeira resposta, nessa a criança começará a entender o valor e não o peso do trabalho, e isso também será um grande diferencial”.

Educação Financeira na Infância – Um Guia para pais e filhos

Gladson Norberto da Silva é autor do ebook “Educação Financeira na Infância – Um Guia para pais e filhos”. O Instrutor de Formação Profissional da Faculdade Senac de Contagem salienta que “o objetivo deste guia de finanças infantil é despertar nos pequenos a importância de se entender a nossa relação com dinheiro, e principalmente ensinar as crianças como lidar com ele, e mostrar a eles que o dinheiro é importante, mas não é tudo na vida”.

O docente é graduado em Relações Públicas, possui especialização MBA em Gestão Financeira e é pós-graduando em Educação Digital pelo Senai. É palestrante nas áreas de Educação Financeira e Oratória, e autor do livro “Meu salário não chega ao fim do mês!”.

Por Rede Comunicação que transforma