Hospital Municipal credencia 9 leitos de UTI tipo 2 de forma permanente junto ao Ministério da Saúde

A Rede de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde de Sete Lagoas está sendo fortalecida constantemente em sua estrutura. Um dos caminhos para garantir o melhor atendimento à população é o investimento na aquisição de equipamentos modernos, restruturação de suas áreas físicas, criação de novos protocolos assistenciais e disponibilização de recursos humanos cada vez mais capacitados.

De acordo com o diretor do Hospital Municipal Monsenhor Flávio D´Amato, Dr. Thiago Melo, a unidade foi a que mais comportou e ampliou leitos de UTI na região para prestar assistência ao paciente gravemente acometido pela Covid-19. “Estrategicamente nos organizamos desde o início da pandemia para que estes investimentos que vieram em forma de incentivo temporário pudessem ser usados de forma racional e, assim, se tornassem definitivos a essa estrutura de saúde”, afirma.

Com o arrefecimento da pandemia e consecutivo descredenciamento dos leitos de UTI montados para essa finalidade, a Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Saúde – não mediu esforços e custeou grande parte desses leitos desde junho de 2021. “Os investimentos foram feitos para que os leitos pudessem permanecer ativos até que a coordenação da Rede de Urgência e Emergência e a diretoria técnica do hospital realizassem todos os trâmites e procedimentos necessários para conseguir o seu credenciamento definitivo”, afirma o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes.

Assim, no último dia 5 de outubro, uma portaria do Ministério da Saúde publicada no Diário Oficial da União oficializou a integração dos nove leitos de UTI tipo II na unidade, que antes do cenário pandêmico contava com dez leitos de UTI deste tipo. “Agora teremos 19 leitos de UTI tipo II permanentes credenciados pelo Ministério da Saúde, uma grande conquista não só para Sete Lagoas, mas para toda a região que depende do Hospital Municipal”, comemora a coordenadora da Rede de Urgência e Emergência do Município, Cíntia Teixeira Andrade. A solicitação de credenciamento havia sido feita pelo Município desde agosto do ano passado.

“Ficamos lisonjeados de poder participar de todo esse árduo processo e mais ainda, de saber que entregamos às vésperas do mês de aniversário da cidade mais um fruto de um cenário de saúde muito mais digno e amplo, e que as ações e investimentos por parte da Prefeitura não param por aqui”, reitera o prefeito Duílio de Castro. Entre os recentes investimentos no Hospital Municipal, estão a participação no projeto Lean nas Emergências do Ministério da Saúde, a ala Covid, a ampliação de leitos, a reforma da sala dos médicos e a ampliação das salas de cirurgia, de três para sete, a serem inauguradas em breve.