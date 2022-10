Cozinhar com as crianças favorece o desenvolvimento infantil 

Docente do Senac destaca a importância de pais e filhos cozinharem juntos e compartilha uma deliciosa receita de sobremesa.

O ato de cozinhar em família proporciona momentos de afeto, além de estimular habilidades que favorecem o desenvolvimento das crianças. O aprendizado na cozinha, sobre a mistura de ingredientes e as reações químicas, pode render novos conteúdos, e também novas histórias e boas recordações familiares.

À medida em que aprende a manusear objetos e utensílios da cozinha, a criança recebe estímulos motores capazes de refinar seus movimentos. Além disso, amplia o potencial de desenvolvimento de sua autonomia, com noções de como preparar as refeições e sobre adotar hábitos alimentares saudáveis.

Wellington Costa, docente de Gastronomia do Senac em Lavras , ressalta a importância de pais e filhos cozinharem juntos. “Acho fundamental a família tirar um tempo para cozinhar junto com as crianças. Quando fazem isso, ensinam muito mais que apenas a atividade de cozinhar, compartilham valores e demonstram como esse espaço da cozinha tem um poder de unir as pessoas.”

O educador recorda que as melhores lembranças e lições que aprendeu com sua avó foram todas dentro de uma cozinha. “Por isso, atualmente, sempre procuro meios de cozinhar junto com meus filhos”, afirma.

Para proporcionar um Dia das Crianças diferente e divertido, com pais, mães, responsáveis, filhos e filhas preparando juntos uma receita na cozinha, o docente compartilhou a saborosa receita do Cheesecake Gelado. Para a preparação da sobremesa, é necessário utilizar batedeira e o forno. Mas os meninos e as meninas podem ajudar picando os biscoitos e amassando os morangos, por exemplo.

Cheesecake Gelado

Ingredientes:

300 gramas de cream cheese

300 gramas de creme de leite fresco

50 gramas de açúcar refinado

suco de 1 e meio limão taiti

Para o crumble

100 gramas de manteiga sem sal derretida

200 gramas de biscoito maizena

Para a calda

300 gramas de morangos

100 gramas de açúcar

Suco de meio limão taiti

Modo de Preparo:

Bater numa batedeira o creme de leite até ponto de chantily, acrescentar o cream cheese, uma pitada de sal e 50 gramas de açúcar e suco de um limão e meio. Reserve.

Para fazer o crumble crocante que vai sobre a cheesecake, triturar o biscoito maisena e misturar a manteiga até ficar parecido com uma farofa. Espalhar em uma forma e levar para assar em forno a 180 graus por 10 minutos. Reserve.

Para a calda, amassar os morangos com um garfo e levar ao fogo, com 100 gramas de açúcar e suco de meio limão, por aproximadamente 10 minutos, em fogo médio/baixo, mexendo de vez em quando, especialmente no fim do cozimento, para não grudar. Reserve até esfriar.

Montagem: Em uma taça, coloque camadas de creme, da calda de morangos e finalize com crumble. Coloque na geladeira e sirva gelado.

Por Rede Comunicação que transforma