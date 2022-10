Everson elege momento mais marcante pelo Atlético e se declara: ‘o Galo na minha vida é tudo’

Titular do gol do Atlético, Everson elegeu seu momento mais marcante pelo clube, que marcou uma virada na história dele no alvinegro. O goleiro também não poupou elogios e declarações ao Galo e destacou o apoio que sempre recebeu.

“O Galo na minha vida é tudo. Foi a equipe que me abraçou, que investiu em mim, confiou no meu trabalho, a pedido de um treinador (Sampaoli), mas mesmo com a saída dele sempre tive muito apoio de todos. Atingi o auge da minha carreira com o Galo, consegui ser campeão brasileiro e consegui chegar em uma Seleção Brasileira. Então devo muito ao Galo pelo o que fizeram por mim e pra minha família, não só nas coisas grandes, mas também nas pequenas, pois quando mais precisei de apoio eu recebi do Atlético”, afirmou Everson à TV Galo.