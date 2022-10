PM lança Operação Segurança Cidadã em Pedro Leopoldo, Matozinhos e Sete Lagoas, nesta segunda (10)

Nesta segunda-feira (10), a 11ª Companhia de Polícia Militar Independente realizou o lançamento da Operação Segurança Cidadã nas cidades de Pedro Leopoldo e Matozinhos.

A operação foi lançada na rodoviária, já na cidade de Matozinhos na Praça da Estação. A Operação Segurança Cidadã na área da 11ª Cia PM Ind, também contará com o reforço no policiamento dos alunos do Curso de Formação de Soldados da 19ª Região de Polícia Militar.

Em Sete Lagoas o lançamento da operação aconteceu no CAT-K no Centro em comemoração aos cinco anos de implantação das Bases de Segurança Comunitária (BSC). A Operação será desencadeada no período de 10 a 16 de outubro em que serão intensificadas as rotinas típicas do serviço, tais como reuniões comunitárias, visitas tranquilizadoras em estabelecimentos comerciais e residências, ações de aproximação com a comunidade, realização de Ação Cívico Social e operações preventivas de orientação à comunidade.

A “Segurança Cidadã” defende uma abordagem multidisciplinar para fazer frente à natureza multicausal da violência, na qual políticas públicas multissetoriais são implementadas de forma integrada, com foco na prevenção à violência.

Redação com PM