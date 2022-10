Câmara declara luto de três dias pela morte de ex-servidora e presidente da Liga Eclética

O Poder Legislativo publicou, nesta segunda-feira (10), a Portaria 29/2022 onde “fica declarado luto oficial no Poder Legislativo Municipal por três dias, devido ao falecimento da Senhora ROSILÉIA PEREIRA DIAS DE SOUSA, em reconhecimento pelos excelentes serviços prestados”. Léia, como era conhecida, atuava no departamento de Tecnologia de Informação do Legislativo.

Presença marcante em ações esportivas da cidade, Léia atuou como presidente da Liga Eclética Desportiva de Sete Lagoas onde contribuiu fortemente. Ela faleceu nesse domingo (09). O velório aconteceu ao longo da manhã desta segunda-feira (10) e reuniu várias autoridades políticas e do esporte regional.

Pauta Reunião Ordinária

Para a semana os vereadores, nesta terça-feira (11), se reúnem para mais uma Reunião Ordinária. No total são 23 itens no aguardo de votação.

Um dos destaques é o Anteprojeto de Lei (APL) PL 367/2022, de Rodrigo Braga (PV). O texto “dispõe sobre a melhoria dos equipamentos de radares do município de Sete Lagoas e dá outras providências”.

O vereador Roney do Aproximar (União Brasil) terá votado o APL 252/2022. O objetivo é formatar “as diretrizes para a capacitação, formação e orientação das Organizações da Sociedade Civil (OSCS) e dá outras providências”.

Ascom/Câmara Municipal