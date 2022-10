PM localiza menor de 13 anos que estava desparecida em Sete Lagoas

Após o contato com familiares , os militares foram informados que em data de 09/10/2022, aproximadamente às 19h a menor de 13 anos, foi vista entrando em um veículo branco semelhante a um GM Onix na praça do Bairro Jardim Europa e que até as 08h não se tinha informações de seu paradeiro.Relataram, que ela tinha colegas nos bairros Interlagos e Verde Vale, porém que já haviam feito contato e os colegas negaram saber o destino da adolescente.Foi verificado as imagens de câmeras na praça, contudo não foi identificado nenhuma imagem do fato.

Após conversa com a irmã de 8 anos que estava com a vítima, no entanto ela nada acrescentou. Informou somente o que já havia sido repassado pelos familiares.Então de posse da fotografia e informações colhidas iniciou-se rastreamento nos bairros e instantes depois no bairro Verde Vale visualizaram três adolescentes sentados conversando, onde observou-se que uma delas possuía características e vestes semelhantes aos da desaparecida.Ao aproximarem, constataram que se tratava da menor.

Ela disse que havia fugido, porém não quis informar os motivos. Que o carro branco tratava-se de um Uber.

Os colegas que estavam com ela afirmaram que não sabiam que ela havia fugido.

Fizemos contato com a mãe e após devolver a menor encaminhamos mãe e filha até o conselho tutelar do bairro Jardim Europa para que fossem assistidas.

Redação com 25º BPM