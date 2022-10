Sistema Fecomércio MG promove evento on-line sobre vendas do final do ano para empresários e profissionais em busca de recolocação 

“Vagas temporárias – Sistema, Mercado e Emprego” tem programação gratuita e contará com participação do presidente do Sistema Fecomércio MG, Nadim Donato

No dia 18 de outubro, terça-feira, das 9h às 17h, o Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais realiza o encontro virtual gratuito “Vagas Temporárias – Sistema, Mercado e Emprego”. Na programação do evento, palestras e workshops voltados para empresários que querem potencializar suas vendas de fim de ano e para profissionais que buscam recolocação nas vagas temporárias ofertadas pelo comércio neste período.

A iniciativa terá a participação do presidente do Sistema Fecomércio MG, Nadim Donato, e ainda palestras ministradas por Leonardo Falci – mestre em Administração, Gestão de Projetos, Gestão Estratégica de Empresas; docente do curso de graduação de Administração e dos cursos de MBA no Senac e autor do livro “Inteligência Competitiva: um estudo do compartilhamento de informações entre áreas funcionais em empresas de atuação no Brasil”.

A transmissão será realizada pela plataforma do YouTube no canal da Fecomércio. Para participar, os interessados devem se inscrever pelo Sympla.

Link para a inscrição de empresários – https://www.sympla.com.br/evento-online/sistema-mercado-e-emprego-vagas-temporarias-empresas/1728724

Link para a inscrição de profissionais interessados nas vagas de trabalho temporárias – https://www.sympla.com.br/evento-online/sistema-mercado-e-emprego-vagas-temporarias-candidatos/1728748

Roberta Leão, coordenadora Experiência do Cliente do Senac, destaca que “o “Sistema Mercado e Emprego – Vagas Temporárias” visa conectar profissionais que estão em busca de oportunidades às vagas que aumentam e fomentam o mercado no último trimestre do ano”.

A gestora salienta também que “por meio da capacitação do profissional, atualização empresarial e da plataforma Rede de Carreiras, vamos ter um workshop totalmente voltado para fazer com que o momento mais esperado do comércio seja um sucesso”.

Perspectivas Positivas para o fim de ano

O último trimestre do ano é o período mais aguardado pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo. O segundo semestre de 2022 será marcado, em especial, por eventos significativos no Brasil, como Copa do Mundo, Black Friday e Natal. Juntas estas datas comemorativas têm potencial para impulsionar a economia nacional e contribuir para o aumento das vendas.

A estimativa da Associação Brasileira do Varejo (ABV) é de um aumento de 12% nas vendas, em comparação ao primeiro semestre de 2022, o que deve resultar numa injeção de mais de R$ 20 bilhões na economia.

O período também abre oportunidades para quem está em busca de uma oportunidade neste setor. Para atender o aumento da demanda, muitas vezes é necessário contratar novos profissionais para as vagas temporárias. Conforme dados da Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem), mais de 1 milhão de vagas temporárias de trabalho devem ser abertas no Brasil neste semestre.

Evento Vagas Temporárias – Sistema, Mercado e Emprego

Programação para os Candidatos – Dia 18 de outubro

9h – Abertura oficial com Nadim Donato – Presidente do Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais

9h15 – Palestra “O momento mais aguardado pelo comércio chegou. Você está preparado? – Gestão Estratégica e Inteligência Competitiva para Alavancar as Vendas de Final de Ano” – Leonardo Falci

10h15 – Momento de troca e reflexões entre o palestrante convidado e empresários.

10h45 às 11h30 – Treinamento prático para empresários: “Como cadastrar a empresa e publicar vagas.”

13h30 – Palestra “Há Vagas! Quem se prepara sai na frente. Como se preparar para as contratações temporárias de final de ano, vender muito e se destacar” – Leonardo Falci

15h30 – Momento de troca e reflexões entre o palestrante convidado e candidatos.

15h45 – Treinamento prático para candidatos: “Como cadastrar currículo e se candidatar a vagas”

17h – Encerramento.

Serviço:

Evento on-line e gratuito Vagas Temporárias – Sistema, Mercado e Emprego

Data: 18 de outubro, das 9h às 17h

Local: YouTube no canal da Fecomércio

Inscrições e Informações: SYMPLA

