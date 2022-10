Novo sistema de videomonitoramento reduz em 92% o número de furtos em escolas municipais

O ambiente das quase 60 escolas municipais da Prefeitura de Sete Lagoas está muito mais seguro desde a implantação de um completo sistema de videomonitoramento que é controlado pela Guarda Civil Municipal (GCM). A prova de que a administração municipal investiu certo é a redução de 92% dos casos de furto comparando os registros de 2021 e de 2022, quando houve a instalação dos equipamentos.

Atualmente são 296 câmeras de vigilância divididas entre 47 Escolas Municipais e 10 Centros Educacionais de Educação Infantil (CEMEI). Toda a Rede Escolar Municipal é integrada a uma central de monitoramento que funciona 24h, onde é feita a vigilância remota das unidades de ensino, permitindo maior segurança à comunidade escolar. “Com esse sistema podemos acompanhar a dinâmica e o cotidiano nos ambientes escolares, com ênfase nos eventos e na vigilância de pontos estratégicos. Assim, proporcionamos mais segurança aos estudantes e à comunidade escolar”, ressalta Sérgio Andrade, comandante da GCM.

Apostar na alta tecnologia é uma estratégia da Prefeitura para melhorar processos e garantir mais segurança ao cidadão em diversas frentes. Outro projeto recente com o mesmo sentido foi a inauguração de uma Central Semafórica ligada ao departamento de engenharia de trânsito. “A modernização por meio da tecnologia oferece ganhos incalculáveis. No caso das escolas, adotamos um completo sistema com câmeras, sensores de movimento, sensores de presença e alarmes. Tudo isso operando em tempo real, o que permite um atendimento imediato de qualquer ocorrência”, explica Márcio Aguiar, coordenador do departamento de Tecnologia da Informação da Prefeitura.

Os equipamentos foram instalados em janeiro deste ano e o balanço apresentado na última semana mostra números impressionantes. Em 2021 foram registrados 49 casos de furtos nas escolas municipais. Em 2022 foram apenas quatro, uma queda de 92%, e todas foram solucionadas. “Esse era um desejo de todos. A sensação de segurança nas escolas aumentou consideravelmente e, além da queda do número de furtos, também inibimos a ações de vândalos”, comenta Roselene Alves Teixeira, secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura.

A Guarda Municipal mantém uma atuação complementar nas escolas da áreas urbana e rural. Além de coordenar o videomonitoramento, agentes realizam rondas contínuas no perímetro escolar durante os períodos diurno e noturno. “A GCM continuará trabalhando de forma integrada com afinco para melhorar ainda mais estes índices”, destaca Sérgio Andrade.