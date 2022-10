América vence o Fluminense, no Maracanã, pela primeira vez na história

O América conseguiu uma grande vitória sobre o Fluminense, no Rio de Janeiro, por 2 x 0. O time dirigido por Vagner Mancini fez os dois gols no primeiro tempo e administrou o resultado no segundo tempo. Com o resultado, o Coelho se manteve em 8º lugar, com 45 pontos. Foi a primeira vez que o América venceu o tricolor carioca no Maracanã.