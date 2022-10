‘Uma lástima a gente não ter vencido’ lamenta Cuca após concluir que Atlético foi superior ao Ceará

O empate do Atlético com o Ceará, por 0 a 0, neste domingo (9), foi recebido como derrota pelos torcedores. Ao fim do duelo, o técnico Cuca admitiu a falta de eficácia na finalização do time mineiro, mas frisou que o elenco teve uma boa atuação e, por isso, o “justo” era o Galo ter saído com a vitória.