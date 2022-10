Regras para empréstimo do Auxílio Brasil e quando pode ser cancelado

Saiba como fazer a contratação de empréstimo consignado com o Auxílio Brasil e o que fazer se o benefício for suspenso.

Muito tem se falado sobre a expansão e contratação do consignado Auxílio Brasil, o empréstimo liberado para seus beneficiários. Essa medida garante que os cidadãos favorecidos pelo benefício possam ter uma linha de crédito, mesmo sem nome limpo ou renda alta, utilizando o benefício como garantia. Mas, você sabe o que fazer caso contrate o empréstimo e o benefício seja suspenso?

Continue a leitura e entenda como funciona esse tipo de empréstimo e o que acontece quando o benefício é cancelado.

Quem tem direito ao empréstimo Auxílio Brasil?

O empréstimo Auxílio Brasil é destinado unicamente aos beneficiários deste programa, ou seja, cidadãos que recebem o benefício por estarem em situação de vulnerabilidade social. Hoje, segundo dados do Ministério da Cidadania, cerca de 70% dos brasileiros vivem nesta situação de vulnerabilidade. Com isso, são mais de 20 milhões de famílias que recebem o subsídio do Auxílio Brasil.

O empréstimo para Auxílio Brasil foi liberado?

No dia 27 de setembro foi liberado a contratação de empréstimos utilizando o Auxílio Brasil, por meio de uma portaria publicada pelo Ministério da Cidadania. Na portaria também foram descritas as regras de negócio para esta modalidade de empréstimo. Através dela é possível saber como fazer empréstimo do Auxílio Brasil e entender como funcionará a concessão.

Quais as novas regras do consignado Auxílio Brasil?

Dentre as regras de negócio especificadas nesta portaria de liberação, ficam estabelecidos 3 pontos principais para a contratação:

Os bancos podem trabalhar a taxa de juros do contrato dentro deste limite de 3,5% a.m.



Além disso, por ser um benefício que não tem objetivo de ser a longo prazo, as parcelas do empréstimo podem estar em no máximo 24 vezes .

O limite disponível será de 40% do valor recebido na mensalidade do benefício por parcela.

Importante lembrar que os 40% ou o que for comprometido com o empréstimo será descontado da folha de pagamento do favorecido. Estando dentro dessas regras, o beneficiário poderá simular empréstimo Auxílio Brasil com a instituição financeira de sua preferência.

Quando o empréstimo Auxílio Brasil pode ser cancelado?

O que pode gerar o cancelamento do empréstimo é a suspensão do seu benefício. A suspensão do Auxílio Brasil só ocorre quando o cidadão favorecido não está mais dentro das normas de elegibilidade. A verificação dos dados cadastrados ocorrem mensalmente, com base nas informações do CadÚnico. Então é essencial que as informações estejam sempre atualizadas, para não gerar bloqueio e cancelamento do benefício. Além disso, famílias que ultrapassem o limite da renda per capita para suspensão do benefício podem entrar na regra de emancipação, que limita o benefício a 24 meses.

Próximas datas de recebimento do benefício

Com o segundo turno da eleição presidencial para dia 31 de outubro, este mês o pagamento do benefício será antecipado. Os pagamento que estavam previstos para começar dia 18 de outubro terão início dia 11 de outubro, sendo finalizados até dia 25 de outubro.

Com MeuTudo.com.br